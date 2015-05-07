Al Aan: Дикие эксперименты немцев можно объяснить только безумием Немецкие нацисты проводили в концлагерях массовые псевдонаучные эксперименты, используя в качестве «подопытного материала» живых узников, которые погибали в муках. Жертвами этих жестоких опытов стали тысячи мужчин, женщин и детей, которые могли лишь мечтать о приближении смерти, чтобы избавиться от невыносимых страданий, пишет Al Aan. 7 мая 2015 Al Aan

Al Aan: Таинственное Межгорье в списке самых засекреченных объектов мира По мнению телеканала Al Aan, cекретный город Межгорье в горах Южного Урала можно считать одним из самых таинственных объектов мира наряду с американской военной базой, где «испытывают НЛО», или базой британских ВВС, где «шпионили за СССР». Россия прячет там стратегические и продовольственные запасы и «ядерный бункер» для высшего руководства, сообщает сайт телеканала. 1 декабря 2014 Al Aan

Добрый незнакомец спас девушку от ДТП Внимательный прохожий в последний момент сумел остановить велосипедистку, которая собиралась пересечь улицу на красный свет в одном из российских городов. Если бы не вмешательство мужчины, через несколько секунд она точно угодила бы под колеса автомобиля, отмечает Al Aan. 21 октября 2014 Al Aan

Эксперт: Россия поможет ускорить победу над смертельной Эболой Новости о разработке в России трех вакцин против Эболы внушают оптимизм, уверен доктор Абдуррахман аль-Базри из Американского университета Бейрута. По его мнению, эти вакцины могут подготовить к практическому применению в ускоренном порядке. Россия также отправила в Африку команду ученых и передвижную лабораторию для борьбы со смертоносным вирусом, напоминает Al Aan. 13 октября 2014 Al Aan

Мадонна призывает вернуть домой активистов Greenpeace Сделаем так, чтобы эти люди вернулись домой, написала в своем Twitter поп-дива Мадонна. Она считает несправедливым задержание активистов Greenpeace за мирную акцию протеста в России. Таким образом Мадонна присоединилась к другим мировым знаменитостям, призывающим российские власти отпустить участников акции домой, сообщает Al Aan. 18 ноября 2013 Al Aan

Al Aan: Асад эвакуирует госслужбы в секретные убежища перед ударом Сирийские активисты заявляют о массовой эвакуации важнейших правительственных учреждений и силовых структур, которые могут стать потенциальными мишенями в случае авиаудара. Одновременно Россия объявила о возможном выводе своего персонала с морской базы в Тартусе, сообщает Al Aan. 29 августа 2013 Al Aan

Al Aan: Сирийские повстанцы захватили новейшее российское оружие Сирийской оппозиции удалось захватить армейские склады с боеприпасами, сообщает Al Aan. На видеозаписи повстанцы демонстрируют захваченные ракеты, которые, по их словам, входят в состав переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» российского производства и обладают мощной бронебойной силой. 12 августа 2013 Al Aan

Al Aan: Россия заблокировала гуманитарную инициативу Совбеза по Сирии В Совете Безопасности ООН не прошел проект заявления, в котором от сирийских властей требуется немедленно обеспечить гуманитарным миссиям свободный доступ в город Хомс, осаждаемый правительственной армией. По словам дипломатов, эту резолюцию в Совбезе заблокировала Россия, сообщает Al Aan. 5 июля 2013 Al Aan

Учебно-боевые самолеты Як-130 готовят к отправке в Сирию Первая партия российских учебно-боевых самолетов Як-130 для Сирии уже произведена и стоит на заводе в ожидании дальнейших указаний руководства. Всего Дамаск закупил у Москвы 36 таких машин и уже перечислил аванс в размере 100 миллионов долларов за первые шесть, сообщает Al Aan. 21 июня 2013 Al Aan

Al Aan: На Бушерской АЭС вышел из строя электрогенератор На построенной российскими специалистами АЭС в Бушере зафиксирована неисправность электрического генератора. По словам посла Ирана в Москве, эта авария никак не связана с недавними землетрясениями. Сейчас российские и иранские атомщики пытаются наладить работу оборудования, сообщает Al Aan. 11 июня 2013 Al Aan