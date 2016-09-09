Agenda.ge
Генсек НАТО: Мы не хотим новой холодной войны
Выступая перед грузинскими студентами, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс отнюдь не стремится к развязыванию новой холодной войны, а наоборот, пытается наладить отношения с другими странами, в частности с Украиной, Молдавией, Грузией. При этом по поводу стремления Тбилиси в НАТО глава организации конкретики не дал и призвал страну работать над реформами.
Бридлав: Сотрудничество с НАТО защитит храбрых грузин от «российской агрессии»
Россия стремится «изменить существующие правила» и «разделить свободный мир». Так считает главком НАТО в Европе Филип Бридлав. В ходе своего визита в Грузию он подчеркнул, что эта храбрая страна может защититься от «российской агрессии», если будет продолжать укреплять свое сотрудничество с НАТО и США, сообщает аgenda.ge.
Столтенберг: Реформы Грузии открывают ей путь в НАТО
НАТО считает Грузию одним из своих ближайших союзников, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. На ближайшем саммите комиссии НАТО – Грузия он намерен обсудить меры, благодаря которым страна сможет приблизиться к вступлению в военное объединение, пишет аgenda.ge.
Тбилиси требует от Москвы компенсацию за высланных грузин
Грузия потребовала от России компенсацию за нарушение прав грузин, задержанных и высланных из РФ в 2006 году. Европейский суд по правам человека получил от Тбилиси документ, согласно которому Москва должна выплатить Грузии свыше 70 миллионов евро. Представители грузинского Министерства юстиции заявляют, что действуют в соответствии с инструкциями ЕСПЧ и ранее вынесенным в Страсбурге решением, сообщает Agenda.ge.