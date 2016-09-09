Генсек НАТО: Мы не хотим новой холодной войны Выступая перед грузинскими студентами, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс отнюдь не стремится к развязыванию новой холодной войны, а наоборот, пытается наладить отношения с другими странами, в частности с Украиной, Молдавией, Грузией. При этом по поводу стремления Тбилиси в НАТО глава организации конкретики не дал и призвал страну работать над реформами. 9 сентября 2016 Agenda.ge

Бридлав: Сотрудничество с НАТО защитит храбрых грузин от «российской агрессии» Россия стремится «изменить существующие правила» и «разделить свободный мир». Так считает главком НАТО в Европе Филип Бридлав. В ходе своего визита в Грузию он подчеркнул, что эта храбрая страна может защититься от «российской агрессии», если будет продолжать укреплять свое сотрудничество с НАТО и США, сообщает аgenda.ge. 24 марта 2016 Agenda.ge

Столтенберг: Реформы Грузии открывают ей путь в НАТО НАТО считает Грузию одним из своих ближайших союзников, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. На ближайшем саммите комиссии НАТО – Грузия он намерен обсудить меры, благодаря которым страна сможет приблизиться к вступлению в военное объединение, пишет аgenda.ge. 9 февраля 2016 Agenda.ge