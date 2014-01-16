В своем докладе о ситуации с правами человека в ЕС российский МИД оскорбил ЛГБТ-сообщество, пишет AMERICAblog. Дело в том, что в документе, переведенном на английский язык, гомосексуалистов назвали словом «queer», которое автор статьи счел унизительным.

Российский кот без ума от пылесоса

Россия не такая уж и злобная, считает американский портал AMERICAblog. Ведь здесь водится милый кот, обожающий работающий пылесос! На видеозаписи, которой интернет-ресурс поделился со своими читателями, видно, как домашнее животное обнимает трубку пылесоса и жадно ее облизывает.