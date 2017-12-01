УНН: МИД Украины призвал ввести биометрический контроль на границе с Россией — обычных виз недостаточно Украине нужен биометрический контроль на границе с Россией, заявил глава МИД Павел Климкин. По его мнению, ввести обычный визовый режим будет недостаточно. В то же время министр выразил опасения, что полное прекращение дипломатических отношений с Россией может лишить «защиты» украинцев, которые сейчас живут и работают там, сообщает УНН. 1 декабря 2017 УНН

УНН: «прорыв Саакашвили» стоил 10 грузинам запрета на въезд на Украину После прорыва Михаила Саакашвили через украинскую границу десять граждан Грузии получили запрет на въезд на Украину. Как пишет портал УНН, первый заместитель главы украинской Госпогранслужбы Василий Серватюк заявил, что указанные лица совершили правонарушения при пересечении границы Украины. 5 октября 2017 УНН

УНН: Порошенко разъяснил участие солдат НАТО в украинском параде Пётр Порошенко объяснил появление солдат НАТО на параде в честь празднования Дня независимости страны «единством Украины со всем миром». Как сообщает УНН, президент подчеркнул, что в параде приняли участие союзники и партнёры Украины по «борьбе с российской агрессией». 27 августа 2017 УНН

УНН: на Украине объяснили, почему не декоммунизировали «Родину-мать» В Министерстве культуры Украины объяснили, почему с киевского монумента «Родина-мать» не снимают герб СССР в рамках кампании по декоммунизации. Как пишет УНН, в ведомстве отметили, что демонтаж герба может нарушить действующее законодательство Украины об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах. 31 мая 2017 УНН

УНН: в украинском зоопарке альпаку закормили до смерти Посетители Луцкого зоопарка насмерть закормили самку альпаки. Об этом заявили представители администрации зоопарка. Они также отметили, что спасти животное было «нереально», сообщает УНН. 29 марта 2017 УНН

УНН: Вводя визы с Россией, Украина рискует недосчитаться миллионов граждан Введение визового режима с Россией нецелесообразно и может привести к негативным последствиям, считает директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев. Как передает УНН, эксперт считает, что данное решение может повлечь за собой бегство граждан из страны. 11 октября 2016 УНН

Экс-глава СБУ: Украина должна перестать «стучать в двери НАТО» Украина должна оставить надежду вступить в НАТО, считает бывший председатель СБУ Игорь Смешко. По его мнению, Киев упустил эту возможность и перспектив вступления страны в альянс сейчас не существует, сообщает УНН. 5 июля 2016 УНН

УНН: Саакашвили заранее поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, не дожидаясь официального оглашения результатов выборов, поздравил Виталия Кличко с переизбранием на пост мэра украинской столицы. Как сообщает УНН, Саакашвили пожелал Кличко «еще больших успехов». 16 ноября 2015 УНН

УНН: В магазинах Белоруссии нашли польские глобусы с российским Крымом Пользователи соцсетей обнаружили в белорусских магазинах глобусы польского производства, на которых Крым обозначен как российская территория, сообщает УНН. И хотя президент России Владимир Путин действительно еще в прошлом году подписал закон о принятии полуострова в состав РФ, «международное сообщество не признало аннексии АР Крым», подчеркивает портал. 3 ноября 2015 УНН