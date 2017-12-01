УНН
УНН: МИД Украины призвал ввести биометрический контроль на границе с Россией — обычных виз недостаточно
Украине нужен биометрический контроль на границе с Россией, заявил глава МИД Павел Климкин. По его мнению, ввести обычный визовый режим будет недостаточно. В то же время министр выразил опасения, что полное прекращение дипломатических отношений с Россией может лишить «защиты» украинцев, которые сейчас живут и работают там, сообщает УНН.
УНН: «прорыв Саакашвили» стоил 10 грузинам запрета на въезд на Украину
После прорыва Михаила Саакашвили через украинскую границу десять граждан Грузии получили запрет на въезд на Украину. Как пишет портал УНН, первый заместитель главы украинской Госпогранслужбы Василий Серватюк заявил, что указанные лица совершили правонарушения при пересечении границы Украины.
УНН: Порошенко разъяснил участие солдат НАТО в украинском параде
Пётр Порошенко объяснил появление солдат НАТО на параде в честь празднования Дня независимости страны «единством Украины со всем миром». Как сообщает УНН, президент подчеркнул, что в параде приняли участие союзники и партнёры Украины по «борьбе с российской агрессией».
УНН: на Украине объяснили, почему не декоммунизировали «Родину-мать»
В Министерстве культуры Украины объяснили, почему с киевского монумента «Родина-мать» не снимают герб СССР в рамках кампании по декоммунизации. Как пишет УНН, в ведомстве отметили, что демонтаж герба может нарушить действующее законодательство Украины об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах.
УНН: в украинском зоопарке альпаку закормили до смерти
Посетители Луцкого зоопарка насмерть закормили самку альпаки. Об этом заявили представители администрации зоопарка. Они также отметили, что спасти животное было «нереально», сообщает УНН.
УНН: Вводя визы с Россией, Украина рискует недосчитаться миллионов граждан
Введение визового режима с Россией нецелесообразно и может привести к негативным последствиям, считает директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев. Как передает УНН, эксперт считает, что данное решение может повлечь за собой бегство граждан из страны.
Экс-глава СБУ: Украина должна перестать «стучать в двери НАТО»
Украина должна оставить надежду вступить в НАТО, считает бывший председатель СБУ Игорь Смешко. По его мнению, Киев упустил эту возможность и перспектив вступления страны в альянс сейчас не существует, сообщает УНН.
УНН: Саакашвили заранее поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, не дожидаясь официального оглашения результатов выборов, поздравил Виталия Кличко с переизбранием на пост мэра украинской столицы. Как сообщает УНН, Саакашвили пожелал Кличко «еще больших успехов».
УНН: В магазинах Белоруссии нашли польские глобусы с российским Крымом
Пользователи соцсетей обнаружили в белорусских магазинах глобусы польского производства, на которых Крым обозначен как российская территория, сообщает УНН. И хотя президент России Владимир Путин действительно еще в прошлом году подписал закон о принятии полуострова в состав РФ, «международное сообщество не признало аннексии АР Крым», подчеркивает портал.
Украинцам спилят антенны за просмотр российских каналов
Чтобы защитить украинцев от российской пропаганды, необходимо спилить все незаконно установленные спутниковые тарелки, уверен депутат Андрей Лозовой. Как считает политик, Министерство внутренних дел должно организовать специальный отряд милиции, который займется поиском и уничтожением всего, что способно принимать сигнал из России.