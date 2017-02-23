Министр обороны Белоруссии рассказал об «истерии» вокруг учений «Запад-2017»

«Истерию» вокруг совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» разводят лишь маргинальные структуры, которые пытаются получить на этом политические дивиденды, заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков в интервью «СБ Беларусь сегодня». По словам генерала, эти манёвры проводятся в соответствии с рутинным графиком и никак не могут угрожать ни суверенитету Белоруссии, ни западным странам.