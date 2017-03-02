Подробности
Подробности: Порошенко призвал ввести санкции против тех, кто присвоит себе украинские предприятия
Украинский президент Пётр Порошенко призвал внести в санкционный список тех, кто вступит в право собственности в отношении предприятий на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщает издание «Подробности». Он также заявил, что эта незаконная конфискация компаний представляет собой ещё одно доказательство «оккупации Россией» части Восточной Украины.
Украинский депутат выступил за отмену санкций против России
Депутат Рады Яков Безбах уверен, что без восстановления экономических связей с Россией украинская экономика будет продолжать свое падение. Как пишут «Подробности», политик объявил о запуске процесса по созданию парламентской группы по восстановлению торгово-экономических отношений, а также о начале сбора подписей под обращением к Петру Порошенко с призывом о полной отмене взаимных санкций.
Украинским музыкантам запретили играть в Польше, чтобы избежать беспорядков
Музыкантам украинской группы OT VINTA запретили выступать на фестивале в польском Пшемысле. Как пишут «Подробности», местные власти приняли данное решение из-за угрозы футбольных ультрас, обещавших устроить беспорядки.
Первый совет Расмуссена Порошенко: сосредоточиться на реформах
В интервью изданию «Подробности» нынешний советник Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен сообщил, что первым делом посоветовал украинскому президенту провести реформы, результаты которых люди смогут оценить и почувствовать немедленно. Кроме того, экс-глава НАТО рекомендовал украинскому лидеру сосредоточиться на борьбе с коррупцией.
Подробности: Порошенко присвоил певице Джамале звание народной артистки
Петр Порошенко присвоил Джамале, одержавшей победу на конкурсе «Евровидение-2016», звание народной артистки Украины, сообщает издание «Подробности». Кроме того, украинский лидер заявил, что поручил Министерству иностранных дел поднять перед ООН и ЮНИСЕФ вопрос о предоставлении певице статуса посла доброй воли, отмечается в статье.
Подробности: Украинские музыканты умоляют не заставлять их петь на мове
55 музыкальных групп и сольных исполнителей обратились к министру культуры Вячеславу Кириленко с просьбой не вводить обязательную пятидесятипроцентную квоту для украинских песен на радио. Как сообщают «Подробности», по мнению артистов, это может стать причиной раздора в музыкальных кругах и украинском обществе в целом.
Жена Порошенко попросила первую леди США заступиться за Савченко
Супруга украинского лидера Марина Порошенко обратилась к первой леди США Мишель Обаме с просьбой присоединиться к кампании по освобождению украинской летчицы Надежды Савченко. Порошенко называет ее «символом борьбы украинского народа против российской агрессии», сообщает издание «Подробности».
Украина обеспечит Турцию зерном и маслом вместо России
Украина обещает обеспечить продовольственную безопасность Турции и заменить Россию на турецком рынке, пишут «Подробности». По заявлению министра аграрной политики Украины, его страна обладает достаточными ресурсами, чтобы удвоить экспорт зерна, кукурузы и масла в Турцию.
Турецкая газета назвала Россию другом
Одна из самых популярных турецких газет Bugün выпустила очередной номер с заголовком на русском языке. Как пишут «Подробности», на обложке издания написано по-русски: «Мы друзья, соседи».
Подробности: Россия наказала украинцев углем
Поставки российского угля на Украину прекращены из-за энергетической блокады Крыма, сообщают источники портала «Подробности». Как отмечает издание, в то же время транзит угля через Украину продолжается в нормальном режиме.
Украинцы обокрали Андрея Макаревича
Во время гастролей на Украине российского музыканта Андрея Макаревича обокрали в поезде. Как сообщают «Подробности», об этом певец сообщил на своей странице в соцсетях.