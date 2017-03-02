Подробности: Порошенко призвал ввести санкции против тех, кто присвоит себе украинские предприятия Украинский президент Пётр Порошенко призвал внести в санкционный список тех, кто вступит в право собственности в отношении предприятий на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщает издание «Подробности». Он также заявил, что эта незаконная конфискация компаний представляет собой ещё одно доказательство «оккупации Россией» части Восточной Украины. 2 марта 2017 Подробности

Украинский депутат выступил за отмену санкций против России Депутат Рады Яков Безбах уверен, что без восстановления экономических связей с Россией украинская экономика будет продолжать свое падение. Как пишут «Подробности», политик объявил о запуске процесса по созданию парламентской группы по восстановлению торгово-экономических отношений, а также о начале сбора подписей под обращением к Петру Порошенко с призывом о полной отмене взаимных санкций. 12 октября 2016 Подробности

Украинским музыкантам запретили играть в Польше, чтобы избежать беспорядков Музыкантам украинской группы OT VINTA запретили выступать на фестивале в польском Пшемысле. Как пишут «Подробности», местные власти приняли данное решение из-за угрозы футбольных ультрас, обещавших устроить беспорядки. 3 июля 2016 Подробности

Первый совет Расмуссена Порошенко: сосредоточиться на реформах В интервью изданию «Подробности» нынешний советник Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен сообщил, что первым делом посоветовал украинскому президенту провести реформы, результаты которых люди смогут оценить и почувствовать немедленно. Кроме того, экс-глава НАТО рекомендовал украинскому лидеру сосредоточиться на борьбе с коррупцией. 20 июня 2016 Подробности

Подробности: Порошенко присвоил певице Джамале звание народной артистки Петр Порошенко присвоил Джамале, одержавшей победу на конкурсе «Евровидение-2016», звание народной артистки Украины, сообщает издание «Подробности». Кроме того, украинский лидер заявил, что поручил Министерству иностранных дел поднять перед ООН и ЮНИСЕФ вопрос о предоставлении певице статуса посла доброй воли, отмечается в статье. 17 мая 2016 Подробности

Подробности: Украинские музыканты умоляют не заставлять их петь на мове 55 музыкальных групп и сольных исполнителей обратились к министру культуры Вячеславу Кириленко с просьбой не вводить обязательную пятидесятипроцентную квоту для украинских песен на радио. Как сообщают «Подробности», по мнению артистов, это может стать причиной раздора в музыкальных кругах и украинском обществе в целом. 30 марта 2016 Подробности

Жена Порошенко попросила первую леди США заступиться за Савченко Супруга украинского лидера Марина Порошенко обратилась к первой леди США Мишель Обаме с просьбой присоединиться к кампании по освобождению украинской летчицы Надежды Савченко. Порошенко называет ее «символом борьбы украинского народа против российской агрессии», сообщает издание «Подробности». 22 марта 2016 Подробности

Украина обеспечит Турцию зерном и маслом вместо России Украина обещает обеспечить продовольственную безопасность Турции и заменить Россию на турецком рынке, пишут «Подробности». По заявлению министра аграрной политики Украины, его страна обладает достаточными ресурсами, чтобы удвоить экспорт зерна, кукурузы и масла в Турцию. 30 ноября 2015 Подробности

Турецкая газета назвала Россию другом Одна из самых популярных турецких газет Bugün выпустила очередной номер с заголовком на русском языке. Как пишут «Подробности», на обложке издания написано по-русски: «Мы друзья, соседи». 27 ноября 2015 Подробности

Подробности: Россия наказала украинцев углем Поставки российского угля на Украину прекращены из-за энергетической блокады Крыма, сообщают источники портала «Подробности». Как отмечает издание, в то же время транзит угля через Украину продолжается в нормальном режиме. 25 ноября 2015 Подробности