Еспресо ТВ: Россия выбрала для Евровидения провокационного участника Руководитель украинского проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко назвал провокацией выбор Россией участника Евровидения-2017. Как передаёт «Еспресо ТВ», активист отметил, что певица Юлия Самойлова ранее выступала в Крыму, а подобных артистов на Украину СБУ не пускает. 13 марта 2017 Еспресо ТВ

Савченко: В Донецке и Луганске нет террористов Украинский депутат Надежда Савченко в эфире телеканала «Еспресо» заявила, что в ДНР и ЛНР нет террористов. По мнению Савченко, люди с востока Украины просто восстали против власти Порошенко так же, как в свое время «майдан» восстал против Януковича. 16 декабря 2016 Еспресо ТВ

Еспресо ТВ: Киев подсчитал потери России, если она пойдет войной на Украину Минобороны Украины произвело расчеты потерь на случай полномасштабной войны с Россией. Как заявил в эфире украинского телеканала «Еспресо» представитель ведомства, погибнут около 20 тысяч российских и около 5-6 тысяч украинских военнослужащих. 28 февраля 2016 Еспресо ТВ

Журналистка «Еспресо ТВ» призвала очистить Крым от русской «ваты» Журналистка «Еспресо ТВ» Лариса Волошина призвала после возвращения Крыма Украине выселить с полуострова местных жителей, поддерживающих Россию. Как пишет Волошина, она никогда не сможет простить русскую «вату и дрянь», а вопрос о гражданах и негражданах должен быть поставлен жестко, как в Прибалтике. 11 февраля 2015 Еспресо ТВ

Еспресо ТВ: Европарламент грозит сделать рубль неконвертируемым Вице-президент Европарламента Рышард Чарнецкий заявил, что следующим этапом санкций против России может стать отключение ее от банковской системы SWIFT. Об этом он заявил в эфире украинского «Еспресо ТВ». Политик уверен, что ограничение конвертируемости российского рубля со стороны ЕС по своим последствиям будет сравнимо с применением атомного оружия. 18 января 2015 Еспресо ТВ

Ахеджакова: От меня отвернулись родственники В интервью «Еспресо ТВ» актриса Лия Ахеджакова признала, что из-за ее гражданской позиции в отношении Украины с ней перестали общаться родственники. По ее словам, «процент думающих» в России ничтожно мал по сравнению с «патриотическим большинством», и поэтому страну «ждут беды». 24 декабря 2014 Еспресо ТВ

Журналист Los Angeles Times подключится к информационной войне с Россией Корреспондент Los Angeles Times Сергей Лойко отказался от предложенного ему поста заместителя министра информационной политики Украины, так как у него уже есть контракт с изданием. При этом он готов стать советником, отвечающим за информационную войну против России, сообщает источник. 10 декабря 2014 Еспресо ТВ