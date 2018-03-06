Украинский эксперт: газовый шантаж России ударит по «Северному потоку — 2» Заявление «Газпрома» о начале разрыва газовых контрактов с Украиной — лишь эмоциональная реакция и вряд ли следует ожидать чего-то большего, считает эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Как он пишет в статье для издания «Главред», чем больше Россия будет делать подобных глупостей, тем меньше у неё шансов на реализацию «Северного потока — 2». 6 марта 2018 Главком

Савченко рассказала, как зарабатывала в молодости по $100 В интервью изданию «Главком» Надежда Савченко призналась, что в молодости подрабатывала в службе «Секс по телефону». По её словам, такую работу может выдержать не каждый, а будущему герою Украины это удалось благодаря «адекватному отношению ко всему». 2 августа 2017 Главком

Савченко объявила о своих президентских амбициях В интервью интернет-изданию «Главком» Надежда Савченко сообщила, что собирается участвовать в президентских выборах, которые должны пройти в 2019 году. Депутат заявила, что ей необходимо собрать 2,5 млн гривен, чтобы зарегистрироваться. 27 июля 2017 Главком

Адвокат Януковича: Мой подзащитный намерен вернуться на Украину Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный намерен вернуться на Украину. Как подчеркнул юрист в интервью порталу «Главком», Янукович до сих пор не снял с себя президентских полномочий, не находится в бегах и не объявлен в международный розыск. 1 марта 2016 Главком