Аналитик Деев высказался о ситуации с поставками газа в Австрию

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался о ситуации с поставками газа в Австрию.

В беседе с ФАН он напомнил, что Австрия, как Финляндия и Литва, на 100% зависит от поставок российского газа.

«Потому в Австрии и называют красной линией возможный отказ ЕС от природного газа из РФ», — отметил Деев.

По его словам, заменить российское сырьё не так просто и будет существенно дороже текущих цен.

«Для получения альтернативного сырья (СПГ, например) нужны колоссальные инвестиции, строительство терминалов и так далее», — уточнил эксперт.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.