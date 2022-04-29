NYT: страны ЕС могут принять эмбарго на российскую нефть на следующей неделе

Страны Евросоюза, вероятнее всего, примут запрет на поставки нефти из России уже на следующей неделе.

«Страны Европейского союза, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе», — сообщает The New York Times со ссылкой на официальные лица.

На 4 мая назначена встреча постпредов государств — членов союза. Окончательное решение может быть принято до конца недели.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер подчеркнул, что после окончания спецоперации на Украине «придётся вновь взаимодействовать с Россией».