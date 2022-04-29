NYT: страны ЕС могут принять эмбарго на российскую нефть на следующей неделе
- РИА Новости
«Страны Европейского союза, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе», — сообщает The New York Times со ссылкой на официальные лица.
На 4 мая назначена встреча постпредов государств — членов союза. Окончательное решение может быть принято до конца недели.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер подчеркнул, что после окончания спецоперации на Украине «придётся вновь взаимодействовать с Россией».