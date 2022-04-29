NYT: страны ЕС могут принять эмбарго на российскую нефть на следующей неделе

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Страны Евросоюза, вероятнее всего, примут запрет на поставки нефти из России уже на следующей неделе.
NYT: страны ЕС могут принять эмбарго на российскую нефть на следующей неделе
  • РИА Новости

«Страны Европейского союза, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе», — сообщает The New York Times со ссылкой на официальные лица.

На 4 мая назначена встреча постпредов государств — членов союза. Окончательное решение может быть принято до конца недели.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер подчеркнул, что после окончания спецоперации на Украине «придётся вновь взаимодействовать с Россией».

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