В Москве одобрили более 850 заявок на льготные кредиты для предпринимателей

В Москве одобрили более 850 заявок по программе льготного кредитования предпринимателей, заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Программу запустили 11 апреля. Максимальный размер ставки кредитования малого и среднего бизнеса составляет 13,5% в год.

«В настоящий момент в столичной программе льготного кредитования участвуют 16 банков-партнёров. С начала её реализации одобрено более 850 заявок на общую сумму свыше 11 млрд рублей», — отметил Фурсин.

Программа действует до конца 2022 года и действительна в течение 12 месяцев.

Ранее НСН сообщала, что объём вложений в инвестиционные приоритетные проекты Москвы превысил 30 млрд рублей.