Экономист Кобяков спрогнозировал действия Европы в вопросе покупки газа за рубли

Экономист Андрей Кобяков в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз относительно того, как Европа будет действовать, чтобы оплатить российский газ рублями.

«Будет длинная цепочка посредников, начиная от Европейского ЦБ и заканчивая газораспределительными сетями и компаниями, работающими с Россией, чтобы работать с Центробанком России», — отметил он.

Наряду с этим Кобяков предположил, что Запад не станет отменять введённые против Москвы ограничения в связи с решением властей, касающимся продажи ресурсов за отечественную валюту.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Впоследствии лидер попросил правительство дать соответствующую директиву «Газпрому».

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.