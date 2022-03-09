В Иркутской области рассказали о росте объёма промышленного производства в январе

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В Иркутской области, по данным за январь 2022 года, объём промышленного производства вырос на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
В Иркутской области рассказали о росте объёма промышленного производства в январе
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  • © Sam Edwards

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Иркутскстата.

«Индекс производства по такому виду деятельности, как обрабатывающие производства, немного меньше — 110%», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в регионе наблюдается рост производства в энергетике. Также отмечается, что индекс производства по водоснабжению, водоотведению, сбору и утилизации отходов, устранению загрязнений составил почти 100%.

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