В Иркутской области рассказали о росте объёма промышленного производства в январе
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Иркутскстата.
«Индекс производства по такому виду деятельности, как обрабатывающие производства, немного меньше — 110%», — добавили в ведомстве.
Кроме того, в регионе наблюдается рост производства в энергетике. Также отмечается, что индекс производства по водоснабжению, водоотведению, сбору и утилизации отходов, устранению загрязнений составил почти 100%.
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