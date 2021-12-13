Поступления налогов в бюджет Москвы от IT-телекома выросли на 20% за январь — сентябрь
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
«На IT-телеком приходится около 7% от общего объёма соответствующих налоговых поступлений в бюджет Москвы. В 2021 году сектор показывает рост по всем видам налогов», — заявил глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
В столичном IT-секторе работает более 15 тыс. компаний и ИП, где занято почти 500 тыс. человек.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике приняли дополнительные налоговые льготы для предпринимателей.