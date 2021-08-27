«Известия»: россияне стали активнее объединять кредиты
Об этом «Известиям» рассказали в риелторских компаниях и банках.
«Количество обращений за консультациями по таким вопросам за последние три месяца выросло в среднем на 15—20% по России», — сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Повышение стоимости недвижимости существенно увеличило цену квартир, находящихся в залоге у банков, добавила она. Это дало больше возможностей для увеличения суммы кредита — объединения у одного банка ипотечных и потребительских кредитов под низкий процент.
Такой тренд действительно развивается, поскольку потребители заинтересованы в оптимизации расходов, а банки — в привлечении новых клиентов, рассказал, со своей стороны, директор департамента банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков.
Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.