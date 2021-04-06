В Казани спрос на готовый бизнес вырос на 11% за квартал
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Об этом пишет «Реальное время».
Наибольшим спросом пользуются интернет-магазины. В частности, в столице Татарстана интерес к ним вырос на 60%.
По итогам квартала спрос на строительные компании вырос на 19%, а на торговые предприятия — на 15% по сравнению с IV кварталом 2020 года.
В то же время предложение приобрести бизнес в сфере развлечений сократилось на 18%. При этом предприятия общепита начали выставлять на продажу на 23% чаще, а бизнесы в сфере услуг продавали на 3% активнее.
Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с ФАН рассказал о ситуации с поддержкой бизнеса в регионах.