В Казани спрос на готовый бизнес вырос на 11% за квартал

В Казани спрос на готовый бизнес за прошедший квартал увеличился на 11%. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито», изучая ситуацию на рынке готового бизнеса по итогам I квартала 2021 года.

Об этом пишет «Реальное время».

Наибольшим спросом пользуются интернет-магазины. В частности, в столице Татарстана интерес к ним вырос на 60%.

По итогам квартала спрос на строительные компании вырос на 19%, а на торговые предприятия — на 15% по сравнению с IV кварталом 2020 года.

В то же время предложение приобрести бизнес в сфере развлечений сократилось на 18%. При этом предприятия общепита начали выставлять на продажу на 23% чаще, а бизнесы в сфере услуг продавали на 3% активнее.

Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с ФАН рассказал о ситуации с поддержкой бизнеса в регионах.