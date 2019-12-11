В Национальной ассоциации коллекторских агентств оценили портфель долгов россиян
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Уровень просрочки по российским стандартам бухгалтерского учёта составляет около 700 млрд рублей (5% от всех долгов).
«Если говорить о том, каких долгов стало больше в работе у коллекторов, это зеркало того, что происходит», — отметил Мехтиев.
По его словам, прежде всего речь идёт об автокредитах (17%) и кредитных картах (14%).
Что касается потребительских кредитов, то они сократились с 82% до 68%, а ипотечные — с 1,2% до 0,6%, сообщил эксперт.
Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможный запрет на взыскание долгов с пенсий россиян.