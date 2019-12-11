В Национальной ассоциации коллекторских агентств оценили портфель долгов россиян

Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН рассказал, что в целом портфель долгов россиян оценивается примерно в 17 трлн рублей.

Уровень просрочки по российским стандартам бухгалтерского учёта составляет около 700 млрд рублей (5% от всех долгов).

«Если говорить о том, каких долгов стало больше в работе у коллекторов, это зеркало того, что происходит», — отметил Мехтиев.

По его словам, прежде всего речь идёт об автокредитах (17%) и кредитных картах (14%).

Что касается потребительских кредитов, то они сократились с 82% до 68%, а ипотечные — с 1,2% до 0,6%, сообщил эксперт.

Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможный запрет на взыскание долгов с пенсий россиян.