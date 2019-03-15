«Газпромбанк» передаст Росимуществу долю в «Еврофинанс Моснарбанке»
«Мы подтверждаем намерение передать пакет в Росимущество», — заявил он.
Отмечается, что «Газпромбанку» принадлежит 25% плюс одна акция «Еврофинанс Моснарбанка».
Основным акционером банка c долей 49,99% является венесуэльский Фонд национального развития (National Development Fund, Fonden JSC).
Ранее стало известно, что подпавший под санкции США «Еврофинанс Моснарбанк» с 11 марта не проводит платежи в долларах.
Как сообщалось, Visa и MasterCard также приостановили членство «Еврофинанс Моснарбанка» в платёжных системах.