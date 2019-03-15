«Газпромбанк» передаст Росимуществу долю в «Еврофинанс Моснарбанке»

Короткая ссылка
«Газпромбанк» намерен передать Росимуществу свою долю в «Еврофинанс Моснарбанке». Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь кредитной организации Антон Трифонов.

«Мы подтверждаем намерение передать пакет в Росимущество», — заявил он.

Отмечается, что «Газпромбанку» принадлежит 25% плюс одна акция «Еврофинанс Моснарбанка».

Основным акционером банка c долей 49,99% является венесуэльский Фонд национального развития (National Development Fund, Fonden JSC).

Ранее стало известно, что подпавший под санкции США «Еврофинанс Моснарбанк» с 11 марта не проводит платежи в долларах

Как сообщалось, Visa и MasterCard также приостановили членство «Еврофинанс Моснарбанка» в платёжных системах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить