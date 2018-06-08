Юнкер прокомментировал слова Трампа о несправедливом отношении ЕС к США в сфере торговли
- Жан-Клод Юнкер
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Что касается торговли, ситуация и позиции весьма ясные. Президент США считает, что Европа и другие обращались с Соединёнными Штатами несправедливо. Другие же считают, что это не так, и объяснят с помощью фактов и цифр, почему это неправильное мнение», — сказал он.
Ранее Трамп обвинил ряд стран, организаций и объединений в несправедливом отношении к США в сфере торговли. В частности, американский лидер заявлял, что несправедливо к Соединённым Штатам относятся ЕС, ВТО и Канада.