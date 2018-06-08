Юнкер прокомментировал слова Трампа о несправедливом отношении ЕС к США в сфере торговли

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Европейский союз якобы несправедливо относится к США в вопросе торговли.
Юнкер прокомментировал слова Трампа о несправедливом отношении ЕС к США в сфере торговли
  • Жан-Клод Юнкер
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается торговли, ситуация и позиции весьма ясные. Президент США считает, что Европа и другие обращались с Соединёнными Штатами несправедливо. Другие же считают, что это не так, и объяснят с помощью фактов и цифр, почему это неправильное мнение», — сказал он.

Ранее Трамп обвинил ряд стран, организаций и объединений в несправедливом отношении к США в сфере торговли. В частности, американский лидер заявлял, что несправедливо к Соединённым Штатам относятся ЕС, ВТО и Канада.

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