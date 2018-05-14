Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
- globallookpress.com
- © Josh Edelson
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле уменьшились на 0,54% — до $76,70 за баррель.
Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,35%, составив $70,45 за баррель.
Ранее член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии Рустам Танкаев в беседе с НСН рассказал о причинах колебания цен на нефть.
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