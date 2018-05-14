Цены на нефть снижаются

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Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цены на нефть снижаются
  • globallookpress.com
  • © Josh Edelson

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле уменьшились на 0,54% — до $76,70 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,35%, составив $70,45 за баррель.

Ранее член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии Рустам Танкаев в беседе с НСН рассказал о причинах колебания цен на нефть

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