СМИ сообщили об исчезновении $25 млн в биткоинах со счёта WikiLeaks

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СМИ сообщают, что со счёта WikiLeaks пропали $25 млн в биткоинах, которые пожертвовали организации.

Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на два источника, которые самостоятельно анализировали транзакции биткойнов WikiLeaks.

Как заявил Джеймс Болл, журналист и бывший сотрудник организации, в декабре 2013 года отвечающий за биткоин-кошелёк человек переместил около 3000 единиц криптовалюты на другие счета. В итоге у организации осталось 1,5 биткойна или около $23 тыс. по нынешнему курсу.

Издание уточняет, что, возможно, криптовалюту просто перевели на другие счета WikiLeaks, которые неизвестны широкой общественности.

Ранее британский суд признал WikiLeaks средством массовой информации, которое «публикует и комментирует официальные материалы, которые подверглись цензуре».

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