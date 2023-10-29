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Посол в Осло: Норвегия не может заместить Россию на европейском рынке газа

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Норвегия не может заменить Россию на рынке газа в Европе, заявил российский посол в Осло Теймураз Рамишвили.

По его словам, в ходе энергокризиса 2022 года, Норвегия работала на пределе возможностей и нарастила мощности по поставкам газа на европейский рынок только на 8%.

«Согласно статистическим данным, норвежский газ смог заместить не более 10% от докризисного объёма российских поставок», — цитирует РИА Новости Рамишвили.

Он отметил, что Норвегия едва ли сможет занять большую долю рынка, чем у неё есть.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил о необходимости ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

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