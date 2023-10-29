Посол в Осло: Норвегия не может заместить Россию на европейском рынке газа
По его словам, в ходе энергокризиса 2022 года, Норвегия работала на пределе возможностей и нарастила мощности по поставкам газа на европейский рынок только на 8%.
«Согласно статистическим данным, норвежский газ смог заместить не более 10% от докризисного объёма российских поставок», — цитирует РИА Новости Рамишвили.
Он отметил, что Норвегия едва ли сможет занять большую долю рынка, чем у неё есть.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил о необходимости ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».