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Профессор Ильинский прокомментировал политику ФРС США

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Профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Александр Ильинский прокомментировал политику Федеральной резервной системы США.
Профессор Ильинский прокомментировал политику ФРС США
  • Gettyimages.ru
  • © Hisham Ibrahim

В беседе с ИА REGNUM он заявил, что планы количественного ужесточения ФРС предполагают ежемесячную продажу казначейских и ипотечных облигаций на сумму $95 млрд.

«Иными словами, Федеральный резерв приступил к выводу избыточных денежных средств из американской банковской системы. Однако продолжающееся сокращение баланса Федеральной резервной системы США усугубило низкую ликвидность и высокую волатильность на рынке казначейских долговых обязательств США в размере $20 трлн, что вызывает вопросы о том, насколько эффективна стратегия количественного ужесточения ФРС США», — сказал эксперт.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии, профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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