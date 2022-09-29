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Reuters: в России предложили ограничить сделки западных зерновых трейдеров

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Агентство Reuters сообщило, что глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить возможности западных зерновых трейдеров по закупке зерна и семян масличных культур у российских аграриев для последующего экспорта.
Reuters: в России предложили ограничить сделки западных зерновых трейдеров
  • РИА Новости

Как говорится в сообщении, такой шаг нужен для усиления роли отечественных трейдеров на мировом рынке.

В письме, которое приводит агентство, речь идёт о компаниях под управлением лиц, связанных с недружественными государствами, которые закупают российское зерно и экспортируют его.

«Экспортёры из недружественных стран владеют приблизительно 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительные доходы от торговли российским зерном», — говорится в письме.

В нём подчёркивается, что российская экономика и бюджет при этом «упускают значительные доходы».

Первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут ранее сообщила, что экспорт зерна из России в 2022/23 сельхозгоду может составить от 50 до 60 млн т.

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