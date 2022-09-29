Reuters: в России предложили ограничить сделки западных зерновых трейдеров
- РИА Новости
Как говорится в сообщении, такой шаг нужен для усиления роли отечественных трейдеров на мировом рынке.
В письме, которое приводит агентство, речь идёт о компаниях под управлением лиц, связанных с недружественными государствами, которые закупают российское зерно и экспортируют его.
«Экспортёры из недружественных стран владеют приблизительно 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительные доходы от торговли российским зерном», — говорится в письме.
В нём подчёркивается, что российская экономика и бюджет при этом «упускают значительные доходы».
Первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут ранее сообщила, что экспорт зерна из России в 2022/23 сельхозгоду может составить от 50 до 60 млн т.