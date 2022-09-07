«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,3 млн кубометров
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Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,3 млн куб. м на 7 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — цитирует его РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает платить Украине за транзит газа по единственной работающей ветке.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.