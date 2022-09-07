«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,3 млн кубометров

«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом объёме через станцию «Суджа» — 42,3 млн куб. м по состоянию на 7 сентября. Как и прежде, на станции «Сохрановка» заявка отклонена.

Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,3 млн куб. м на 7 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает платить Украине за транзит газа по единственной работающей ветке.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.