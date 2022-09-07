Журналист Фоа прокомментировал сделку Германии и Франции по поставкам газа

Итальянский журналист и бывший президент телерадиокомпании RAI Марчелло Фоа прокомментировал сделку Германии и Франции по поставкам газа и электроэнергии.

В своём аккаунте в Twitter он напомнил, что Париж пообещал поставлять Берлину газ в обмен на электричество.

«Все остальные страны, включая Италию, отрезаны», — написал Фоа.

Ранее госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун в эфире телеканала France 2 заявила, что Франция готова обеспечить поставки газа в Германию.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.