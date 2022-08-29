Госсекретарь при французском МИД: Франция готова поставлять Германии газ
- Legion-Media
«Германия поставляет нам электроэнергию, потому что мы в ней нуждаемся, а мы обязались поставлять ей газ. Это пример европейской солидарности», — заявила Бун.
Она отметила, что страны ЕС намерены координировать действия по сокращению и оптимизации энергопотребления.
Бун также признала, что цены на электроэнергию во Франции продолжат рост в 2023 году.
Ранее глава Минэкономики Франции пообещал принять меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году.