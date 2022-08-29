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Госсекретарь при французском МИД: Франция готова поставлять Германии газ

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Франция готова обеспечить поставки газа в Германию, заявила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун в эфире телеканала France 2.
Госсекретарь при французском МИД: Франция готова поставлять Германии газ
  • Legion-Media

«Германия поставляет нам электроэнергию, потому что мы в ней нуждаемся, а мы обязались поставлять ей газ. Это пример европейской солидарности», — заявила Бун.

Она отметила, что страны ЕС намерены координировать действия по сокращению и оптимизации энергопотребления.

Бун также признала, что цены на электроэнергию во Франции продолжат рост в 2023 году.

Ранее глава Минэкономики Франции пообещал принять меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году.

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