Госсекретарь при французском МИД: Франция готова поставлять Германии газ

Франция готова обеспечить поставки газа в Германию, заявила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун в эфире телеканала France 2.

«Германия поставляет нам электроэнергию, потому что мы в ней нуждаемся, а мы обязались поставлять ей газ. Это пример европейской солидарности», — заявила Бун.

Она отметила, что страны ЕС намерены координировать действия по сокращению и оптимизации энергопотребления.

Бун также признала, что цены на электроэнергию во Франции продолжат рост в 2023 году.

Ранее глава Минэкономики Франции пообещал принять меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году.