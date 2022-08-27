Глава Минэкономики Франции пообещал принять меры для предотвращения роста цен на газ

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр пообещал, что власти страны примут меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году.

Слова министра приводит агентство AFP.

Резкий рост цен на газ возможен после прекращения действия мер госрегулирования тарифов.

«Максимально возможное повышение цен на 4% сохранится до конца 2022 года. Но наверстывания упущенной выгоды после отмены ограничений в 2023 году не будет, и повышение цен, о котором говорили президент и премьер-министр, будет сдержанным», — цитирует министра ТАСС.

Кроме того, Ле Мэр пообещал выделение субсидий на оплату счетов за свет и отопление для малообеспеченных семей, а также поддержку из специального фонда объёмом €3 млрд для малого и среднего бизнеса.

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