военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Турции заявили, что TANAP может стать альтернативой поставкам российского газа в ЕС

Короткая ссылка
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Трансанатолийский газопровод (TANAP) является альтернативой поставкам российского газа в ЕС.

«Одной из двух основных альтернатив является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана», — приводит слова Калына телеканал A Haber.

Он напомнил, что альтернативные проекты газопроводов не были реализованы в прошлом.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН рассказал, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить