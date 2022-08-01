В Турции заявили, что TANAP может стать альтернативой поставкам российского газа в ЕС

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Трансанатолийский газопровод (TANAP) является альтернативой поставкам российского газа в ЕС.

«Одной из двух основных альтернатив является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана», — приводит слова Калына телеканал A Haber.

Он напомнил, что альтернативные проекты газопроводов не были реализованы в прошлом.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН рассказал, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа.