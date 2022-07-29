«Руспродсоюз» опроверг продажу Kraft Heinz бизнеса по производству детского питания

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Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков опроверг продажу Kraft Heinz бизнеса по производству детского питания.
«Руспродсоюз» опроверг продажу Kraft Heinz бизнеса по производству детского питания
  • РИА Новости
  • © Варвара Гертье

«Ассоциация «Руспродсоюз» не подтверждает информацию о продаже активов Kraft Heinz по выпуску детского питания в России», — сказал он РИА Новости.

По его словам, соответствующие производства продолжают работать в штатном режиме, а также осуществляют поставки продукции.

Как указывает агентство, компания Kraft Heinz присоединилась к «Руспродсоюзу» в январе 2021 года.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Kraft Heinz продаёт свой бизнес по производству детского питания в России.

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