Минпромторг России изучит вопрос снижения НДС на социально значимые товары

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Статс-секретарь — заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что ведомство изучит возможность снижения НДС на социально значимые товары.
Минпромторг России изучит вопрос снижения НДС на социально значимые товары
  • РИА Новости

«Снижение НДС — это всегда вопрос очень чувствительный и очень детально обсуждаемый. Нужно помнить, что крупные ретейлеры в нашей стране уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах 5—10%», — цитирует его РИА Новости.

По словам Евтухова, прежде чем предпринимать какие-то конкретные шаги в данном направлении, надо сначала тщательно проанализировать ситуацию. 

Он добавил, что целесообразность отмены соответствующего снижения НДС будет оцениваться во время запланированных обсуждений между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами. Также в рамках бесед будут изучаться возможные последствия этого решения.

«Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны чётко понимать, приведёт это к снижению цен или нет», — подчеркнул замминистра.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Олега Матвейчева о включении бутилированной воды в перечень социально значимых товаров.

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