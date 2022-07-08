Депутат Госдумы Нилов прокомментировал идею льготной ставки НДС на питьевую воду

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Полина Полетаева
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Олега Матвейчева о включении бутилированной воды в перечень социально значимых товаров.
Депутат Госдумы Нилов прокомментировал идею льготной ставки НДС на питьевую воду
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«Что касается бутилированной воды, можно согласиться. У нас действительно есть пониженная ставка на ряд товаров. Самое главное, чтобы в конечном итоге это привело к снижению стоимости воды. Потому что ставку можно снизить, а цена останется. И в некоторых случаях, наоборот, цена даже завышается в безвыходном положении граждан. Возьмите стоимость воды, например, в аэропортах или в других местах, где цена абсолютно экономически не обоснована», — сказал Нилов.

По его мнению, инициативу стоит поддержать, но «с обязательным условием снижения стоимости и жёсткого контроля за ценами».

«Возможно, стоит даже рассмотреть вопрос о введении на отдельных территориях фиксированной цены на бутилированную воду, выше которой продавать просто не имеют права. То есть, с одной стороны, мы снижаем налог, а с другой — защищаем интересы граждан от недобросовестных предпринимателей, которые банально хотят заработать», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил включить бутилированную воду в перечень социально значимых товаров с пониженной ставкой НДС.

В обращении законодатель отметил, что с наступлением периода жары представители медицинского сообщества традиционно советуют гражданам повысить потребление обычной питьевой воды.

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