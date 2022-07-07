В Госдуме предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в сезон жары

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в период жаркой погоды повышается нагрузка на организм человека, в том числе на сердечно-сосудистую систему.

«Сочетание данного фактора — жары с потреблением крепких алкогольных напитков — может значительно повысить риски появления серьёзных проблем со здоровьем, привести к необходимости оказания экстренной медицинской помощи», — считает Хамзаев.

В то же время он напомнил, что в традиционных местах продолжительного пребывания граждан в жаркую погоду — в парковых и прибрежных зонах — нередко функционируют заведения общественного питания, предлагающие своим клиентам разнообразную алкогольную продукцию вплоть до крепких напитков.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что пьяные граждане в местах отдыха вызывают серьёзное недовольство у общественности. Зачастую «именно выходки пьяных граждан становятся катализатором криминогенных ситуаций».

«В связи с этим прошу вас поддержать целесообразность введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков с содержанием спирта 20% и более заведениями общественного питания, расположенными в парковых и прибрежных зонах отдыха, в летнее время», — говорится в тексте обращения.

Ранее кардиолог Гаврилова посоветовала отказаться от употребления алкоголя, кофе и жирной, тяжёлой пищи в жару.