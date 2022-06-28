Кардиолог Гаврилова рассказала, для кого жара может быть наиболее опасна

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Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Гаврилова рассказала, что жара представляет наибольшую опасность для людей с сердечной недостаточностью и нарушениями ритма сердца.
Кардиолог Гаврилова рассказала, для кого жара может быть наиболее опасна
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«Существует оптимальный диапазон температур, который соответствует минимальной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в конкретном регионе. Для Москвы это от +18 до +20 °С», — уточнила Гаврилова в беседе с «Известиями».

Кардиолог порекомендовала в жаркую погоду надевать светлую лёгкую одежду, находиться на открытом солнце утром или вечером, а пожилым людям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями на улице необходимо находиться в головном уборе.

Также Гаврилова напомнила, что в жару следует пить больше воды, а от употребления алкоголя, кофе и жирной тяжёлой пищи следует отказаться.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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