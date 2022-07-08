В Госдуме предложили распространить льготную ставку НДС на питьевую воду

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил включить бутилированную воду в перечень социально значимых товаров с пониженной ставкой НДС. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили распространить льготную ставку НДС на питьевую воду
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В обращении законодатель отметил, что с наступлением периода жары представители медицинского сообщества традиционно советуют гражданам повысить потребление обычной питьевой воды.

В настоящее время существует перечень социально значимых товаров, на которые установлена льготная ставка в 10% налога на добавленную стоимость (НДС) в целях снижения розничных цен для покупателей.

При этом, как он отметил, в отношении бутилированной питьевой воды применяется стандартная ставка 20% (за исключением детской питьевой воды), как и для сахаросодержащих напитков, которые и вовсе могут нанести вред здоровью и потребление которых медицинское сообщество настоятельно рекомендует снижать.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности включения бутилированной питьевой воды в перечень товаров, в отношении которых применяется льготная 10-процентная ставка НДС, что повысит доступность данной продукции для потребителей», — говорится в тексте обращения.

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