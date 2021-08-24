Al Arabiya: израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в Газе

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Израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам ХАМАС в секторе Газа.
Al Arabiya: израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в Газе
  • Reuters
  • © Ibraheem Abu Mustafa

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Как отмечается, налётам подверглось несколько позиций группировок в районе города Хан-Юнис в южной части прибрежного палестинского анклава.

Уточняется, что пять ракет было выпущено беспилотниками по опорному пункту сопротивления Эль-Кадисия.

О последствиях этих бомбардировок информации пока не поступало.

Ранее израильские военные сообщили, что их истребители нанесли ряд авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикреплёнными горючими веществами и взрывчаткой.

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