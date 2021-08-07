Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные сообщили, что их истребители нанесли ряд авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикреплёнными горючими веществами и взрывчаткой.

Об этом сообщила армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.

«В ответ на непрерывные запуски воздушных шаров с горючими веществами и взрывчаткой из сектора Газа в Израиль мы только что нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и месту запуска ракет», — говорится в заявлении военных.

Ранее сообщалось, что на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги рядом с ливанской границей.

Как сообщили в израильской армии, со стороны Ливана были выпущены три ракеты, две упали на территории Израиля. Израильская артиллерия открыла ответный огонь.