Израиль открыл ответный огонь после обстрела со стороны Ливана

Короткая ссылка
На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги рядом с ливанской границей. Как сообщили в израильской армии, со стороны Ливана были выпущены три ракеты, две упали на территории Израиля. Артиллерия открыла ответный огонь.
Израиль открыл ответный огонь после обстрела со стороны Ливана
  • Reuters

Как уточняется, сирены прозвучали в населённых пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай.

После этого стало известно о «пуске трёх ракет из Ливана по территории Израиля».

«Из них одна упала на территории Ливана, две — на территории страны. В ответ артиллерийские силы ЦАХАЛ атакуют территорию Ливана», — сообщает пресс-служба Вооружённых сил Израиля.

20 июля армия Израиля сообщила, что в сторону северной территории страны из Ливана были выпущены две ракеты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить