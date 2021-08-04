Израиль открыл ответный огонь после обстрела со стороны Ливана

На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги рядом с ливанской границей. Как сообщили в израильской армии, со стороны Ливана были выпущены три ракеты, две упали на территории Израиля. Артиллерия открыла ответный огонь.

Reuters

Как уточняется, сирены прозвучали в населённых пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай. После этого стало известно о «пуске трёх ракет из Ливана по территории Израиля». «Из них одна упала на территории Ливана, две — на территории страны. В ответ артиллерийские силы ЦАХАЛ атакуют территорию Ливана», — сообщает пресс-служба Вооружённых сил Израиля. 20 июля армия Израиля сообщила, что в сторону северной территории страны из Ливана были выпущены две ракеты.