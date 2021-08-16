Кабулов высказался о договороспособности талибов
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«Если сравнивать договороспособность коллег и партнёров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», — заявил Кабулов.
Ранее сообщалось, что представители радикального движения «Талибан» взяли под охрану внешний периметр российского диппредставительства в Кабуле.
15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.