Кабулов высказался о договороспособности талибов

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24» высказался о договороспособности представителей радикального движения «Талибан»*.

«Если сравнивать договороспособность коллег и партнёров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», — заявил Кабулов.

Ранее сообщалось, что представители радикального движения «Талибан» взяли под охрану внешний периметр российского диппредставительства в Кабуле.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.