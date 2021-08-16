Талибы взяли под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле

Представители радикального движения «Талибан»* взяли под охрану внешний периметр российского диппредставительства в Кабуле.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Они уже взяли под охрану внешний периметр посольства России», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Россия не эвакуировала своё посольство из Афганистана, потому что «умеет внимательно анализировать ситуацию и видеть, что происходит».

Кабулов добавил, что посол России встретится с представителем руководства талибов для обсуждения деталей того, каким образом они будут обеспечивать охрану внешнего периметра российского диппредставительства.

Ранее российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что российская дипмиссия в Кабуле приняла меры по укреплению безопасности и будет продолжать работу в штатном режиме.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.