Талибы взяли под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле

Короткая ссылка
RT
Представители радикального движения «Талибан»* взяли под охрану внешний периметр российского диппредставительства в Кабуле.
Талибы взяли под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле
  • Reuters

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Они уже взяли под охрану внешний периметр посольства России», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Россия не эвакуировала своё посольство из Афганистана, потому что «умеет внимательно анализировать ситуацию и видеть, что происходит».

Кабулов добавил, что посол России встретится с представителем руководства талибов для обсуждения деталей того, каким образом они будут обеспечивать охрану внешнего периметра российского диппредставительства.

Ранее российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что российская дипмиссия в Кабуле приняла меры по укреплению безопасности и будет продолжать работу в штатном режиме.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить