Мэр Йоханнесбурга Джеффри Махубо умер от COVID-19

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Мэр крупнейшего города в ЮАР Йоханнесбурга Джеффри Махубо скончался от коронавирусной инфекции.
Мэр Йоханнесбурга Джеффри Махубо умер от COVID-19
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Об этом пишет портал Eyewitness News.

По информации СМИ, чиновника госпитализировали с симптомами COVID-19 на прошлой неделе. После того как он получил положительный результат теста на коронавирус, Махубо призвал граждан сделать всё возможное, чтобы не допустить распространения пандемии.

«Йоханнесбург официально переживает третью волну COVID-19, жителям рекомендуется принимать необходимые меры предосторожности. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и ограничивайте своё передвижение в соответствии с правилами», — сказал он.

По информации ВОЗ, в странах Африки количество зафиксированных случаев коронавируса достигло к 8 июля 5 776 300. Максимальное число заболевших COVID-19 зарегистрировано в ЮАР — 2 112 336.

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