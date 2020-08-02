Помпео обвинил китайские суда в нарушении правил вылова рыбы

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил китайский рыболовецкий флот в нарушении правил в сфере рыболовства, а также юрисдикции прибрежных государств.

«Китай субсидирует крупнейший в мире частный рыболовецкий флот, который постоянно нарушает суверенные права и юрисдикцию прибрежных государств, осуществляет рыбную ловлю без разрешения и превышает согласованные объёмы вылова», — говорится в заявлении главы американской дипломатии.

По словам Помпео, «как никогда важно», чтобы международное сообщество «вместе выступало за верховенство закона» и настаивало на том, чтобы Пекин прилагал больше усилий для управления природными ресурсами.

Ранее Помпео заявил, что США считают незаконными претензии Китая на ресурсы большей части Южно-Китайского моря.

Пентагон, в свою очередь, выразил обеспокоенность из-за военных учений КНР в Южно-Китайском море.