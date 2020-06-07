Террористы обстреляли четыре населённых пункта в Сирии

Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли четыре населённых пункта в сирийских провинциях Латакия и Идлиб.

«Зафиксированы один обстрел населённого пункта Дахр-эль-Кебир, один обстрел населённого пункта Кафер-Мус, один обстрел населённого пункта Эд-Дана в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Сандран в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что террористы обстреляли населённые пункты в сирийском Алеппо.

1 июня глава МИД России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора отметили угрозу активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.