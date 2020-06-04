Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Алеппо

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Мелладжа, один обстрел населённого пункта Кавкаба, один обстрел населённого пункта Маарет-Мухос, один обстрел населённого пункта Дадих в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Анджара в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Щербицкого.

Отмечается, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в Алеппо и Хасеке. Также состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора отметили угрозу активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.