Меркель не считает закрытие границы ФРГ адекватным ответом на COVID-19
- Reuters
Трансляция пресс-конференции Меркель и главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана велась на Stern.
«Мы полагаем, что закрытие границ не является адекватным ответом на существующие вызовы», — подчеркнула канцлер Германии.
Глава Минздрава ФРГ также согласился, что данная мера не решит проблемы, так как «коронавирус уже в стране».
При этом он призвал население готовиться к новым изменениям в повседневной жизни, которые призваны замедлить распространение коронавирусной инфекции в Германии.
По его оценке, новый «пандемический вирус» способен заразить до 60—70% жителей ФРГ.
Ранее стало известно, что товарищеский матч сборных Германии и Италии пройдёт в Нюрнберге без зрителей из-за коронавируса.
Немецкая хоккейная лига, в свою очередь, объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса без определения победителя.
9 марта в Германии зафиксировали первые две смерти от последствий заражения COVID-19.