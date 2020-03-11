Меркель не считает закрытие границы ФРГ адекватным ответом на COVID-19

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что германское правительство не рассматривает закрытие государственной границы страны в качестве адекватной меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Трансляция пресс-конференции Меркель и главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана велась на Stern.

«Мы полагаем, что закрытие границ не является адекватным ответом на существующие вызовы», — подчеркнула канцлер Германии.

Глава Минздрава ФРГ также согласился, что данная мера не решит проблемы, так как «коронавирус уже в стране».

При этом он призвал население готовиться к новым изменениям в повседневной жизни, которые призваны замедлить распространение коронавирусной инфекции в Германии.

По его оценке, новый «пандемический вирус» способен заразить до 60—70% жителей ФРГ.

Ранее стало известно, что товарищеский матч сборных Германии и Италии пройдёт в Нюрнберге без зрителей из-за коронавируса.

Немецкая хоккейная лига, в свою очередь, объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса без определения победителя.

9 марта в Германии зафиксировали первые две смерти от последствий заражения COVID-19.