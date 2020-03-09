В Германии два человека погибли от коронавируса
- © Liu Kun/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Об этом информирует AFP со ссылкой на власти страны.
«Германия сообщает о первых двух случаях смерти от коронавируса», — пишет агентство.
Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии достигло 1112.
Также, согласно данным Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, в стране от последствий заражения коронавирусом скончался гражданин Германии.