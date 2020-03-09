В Германии два человека погибли от коронавируса

Короткая ссылка
В Германии зафиксировали первые две смерти от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Германии два человека погибли от коронавируса
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом информирует AFP со ссылкой на власти страны.

«Германия сообщает о первых двух случаях смерти от коронавируса», — пишет агентство.

https://publish.twitter.com/?hideConversation=on&query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAFP%2Fstatus%2F1237042491725099009&theme=dark&widget=Tweet

Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии достигло 1112.

Также, согласно данным Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, в стране от последствий заражения коронавирусом скончался гражданин Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить