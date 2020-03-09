В Германии два человека погибли от коронавируса

В Германии зафиксировали первые две смерти от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует AFP со ссылкой на власти страны.

«Германия сообщает о первых двух случаях смерти от коронавируса», — пишет агентство.

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Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии достигло 1112.

Также, согласно данным Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, в стране от последствий заражения коронавирусом скончался гражданин Германии.