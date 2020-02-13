В Госдуме оценили заявление адмирала США о гиперзвуковом оружии

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление главы Стратегического командования Вооружённых сил США адмирала Чарльза Ричарда о том, что Пентагон начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году.
В Госдуме оценили заявление адмирала США о гиперзвуковом оружии
  • © Государственная дума РФ

Как отметил Шерин, в мире существует конкуренция между такими странами, как Россия, США и Китай, при этом «на сегодняшний день Россия — единственная страна в мире, которая обладает подобными видами вооружения».

Депутат также отметил, что Россия является «обладателем уникальных и самостоятельных технологий, благодаря которым не будет стоять на месте». В этом вопросе, считает он, США «будут догоняющими».

«Мы продемонстрировали свою ракету и уже поставили на вооружение. Американцы же только говорят об испытаниях», — заключил он.

Ранее глава американского Стратегического командования ВС отметил, что 2020 год является поворотным в разработке и развёртывании гиперзвуковых вооружений. По его словам, Пентагон начинает «проводить лётные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства этих систем».

Также он заявил, что договор по сокращению стратегических наступательных вооружений полезен для России и США, однако он не учитывает значительные преимущества российской стороны в вооружениях.

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