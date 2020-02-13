В Госдуме оценили заявление адмирала США о гиперзвуковом оружии
- © Государственная дума РФ
Как отметил Шерин, в мире существует конкуренция между такими странами, как Россия, США и Китай, при этом «на сегодняшний день Россия — единственная страна в мире, которая обладает подобными видами вооружения».
Депутат также отметил, что Россия является «обладателем уникальных и самостоятельных технологий, благодаря которым не будет стоять на месте». В этом вопросе, считает он, США «будут догоняющими».
«Мы продемонстрировали свою ракету и уже поставили на вооружение. Американцы же только говорят об испытаниях», — заключил он.
Ранее глава американского Стратегического командования ВС отметил, что 2020 год является поворотным в разработке и развёртывании гиперзвуковых вооружений. По его словам, Пентагон начинает «проводить лётные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства этих систем».
Также он заявил, что договор по сокращению стратегических наступательных вооружений полезен для России и США, однако он не учитывает значительные преимущества российской стороны в вооружениях.