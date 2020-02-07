В Чили объявят чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич заявил, что чилийские власти объявят чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за угрозы появления в стране нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает La Prensa.

«Мы подписали указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом», — сказал он.

Как только указ будет опубликован и вступит в силу, он позволит направлять дополнительные средства на предотвращение распространения коронавируса в стране.

В настоящий момент в Чили официально не зафиксировано случаев заражения новым типом коронавируса.

В конце декабря 2019 года появилась информация, что в китайской Ухани десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства приняли меры в связи с появлением вируса. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран стали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, некоторые государства закрыли границу, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Заразившихся уже зафиксировали в России, США, Сингапуре, Вьетнаме, ОАЭ, Германии, Франции и других государствах.

Подробнее — в материале RT.