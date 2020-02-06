В ВОЗ назвали необходимую для борьбы с коронавирусом сумму денег

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, сколько денег необходимо для борьбы с новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Как указывается в заявлении ВОЗ, для борьбы с дальнейшим распространением вируса и защиты уязвимых государств в ближайшие месяцы нужно потратить на соответствующие меры $675 млн.

«Больше всего меня беспокоит то, что в настоящее время есть страны, в которых нет систем для выявления людей, заразившихся вирусом, даже если он появится», — указал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, необходимо в срочном порядке помочь странам со слабыми системами здравоохранения, чтобы выявлять и диагностировать вирус, ухаживать за заразившимися, а также пресечь дальнейшую передачу 2019-nCoV.

Ранее в ВОЗ заявили, что вспышка нового коронавируса пока не переросла в пандемию.

В конце декабря 2019 года появилась информация, что в китайской Ухани десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства приняли меры в связи с появлением вируса. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран стали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, некоторые государства закрыли границу, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Заразившихся уже зафиксировали в России, США, Сингапуре, Вьетнаме, ОАЭ, Германии, Франции и других государствах.

Согласно последним официальным данным, число жертв коронавируса в Китае уже достигло отметки в 563, а заражённых в настоящий момент более 28 тыс.

Подробнее — в материале RT.