В Турции госпитализировали 12 человек с подозрением на коронавирус

Али Манты, губернатор турецкой провинции Аксарай, сообщил о госпитализации 12 человек с подозрением на новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает агентство DHA.

Уточняется, что среди госпитализированных десять китайских туристов и два гражданина Турции.

Причиной данного шага стало то, что у одного из туристов появились симптомы заболевания и медики решили изолировать всех, кто находились с ним в контакте.

Анализы пациентов были отправлены в Министерство здравоохранения страны.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с появлением данного заболевания. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран стали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в США, Сингапуре, Вьетнаме, Германии, Франции и других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 4515, а умерли от вируса 106 человек.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.

Подробности — в материале RT.